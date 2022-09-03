為預防強風豪雨可能導致落石及土石流危險，新北市針對瑞芳快樂山社區進行預防性勸離。（新北市警察瑞芳分局提供／張志康新北傳真）

為預防強風豪雨可能導致落石及土石流危險，新北市針對瑞芳快樂山社區進行預防性勸離。（新北市警察瑞芳分局提供／張志康新北傳真）

中颱軒嵐諾持續進逼台灣，由於挾帶著強風豪雨，新北市政府考量颱風可能帶來的災害，3日下午針對瑞芳區快樂山社區展開預防性勸離。

據了解，快樂山社區因為鄰近山邊，擔心颱風挾帶強風豪雨會導致落石、土石流，因此自3日下午3時開始，瑞芳區公所與新北市警察瑞芳分局合作，積極進行快樂山社區的勸離工作。

瑞芳區公所經建課長蔡霖宗表示，據氣象局預報資料，晚間風雨會加強，新北市府評估可能會對快樂山社區造成危害，因此展開預防性勸離，希望民眾能夠先暫時居住在瑞濱市民活動中心。

瑞芳海濱里里長鄧麗華也表示，快樂山社區有52戶約97人，目前已有部分居民願意先行撤離，其中一部分會先行依親，一部分會暫居瑞濱市民中心，也感謝新北市府及區公所協助，關心社區的居民。

2020年12月，瑞芳快樂山社區曾因為連日大雨，落石自山上崩落，砸毁民宅，也導致居民受傷事件。為避免類似事件重演，每逢大雨或颱風，瑞芳區公所都會針對容易發生落石災害的快樂山社區進行預防性勸離。