都市停車格被移車在所難免，但這例子卻讓網友氣炸！1名車主日前把機車停在最外側的停車格，後來回來後發現機車已被移動，車身後半部不但遭挪出車格，前半部緊靠防撞桿，車身還全是刮痕，當下報警並PO文怒嗆「已經調好監視器，準備民事提告侵權毀損，奉勸車主不要挑戰我」。

該車主在臉書「爆料公社」發文罵「現在在台北停車的人的素質都這麼差嗎」，她在早上7點將機車「完整地」停入車格內，等到下班回來時發現整輛車被移到最外側，機車後半部已經在車格外，前半部則緊靠防撞桿，板金也被乖刮出很多痕跡，她發現後去報警、調監視器，之後回到現場車子又被移到更外側。

1名車主日前把機車停在最外側的停車格，之後回來後發現機車已被移動，車身後半部不但挪出車格，前半部還緊靠防撞桿，車身也全是刮痕。（臉書「爆料公社」）

該車主說她在台北已經生活20多年，該機車的車齡已有5年，她從沒看過這麼誇張的移車，車體還被刮花城「棒棒糖」，她事後發文說「已經調好監視器，準備民事提告侵權毀損，奉勸車主不要挑戰我」。

其他網友留言「車子被擠成這樣真的很煩，我曾經車子牽不出來氣到哭」、「台北日常，尤其北車跟西門附近最常見，建議停好車先用時間相機拍照，申訴也好處理」、「我懂你的辛酸血淚，這時行車記錄器就很好辦」、「愛亂移車又不愛惜別人車子的人，真的要給他們教訓」、「開化的年代，野蠻思維的人，好好的一台車被卡成這樣，心痛」、「最討厭這種移車的，我如果停邊邊，我都會先拍照，以防安全」。