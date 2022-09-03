莫德納次世代疫苗昨通過食藥署緊急使用授權（EUA），資深媒體人趙少康今於臉書發文，表示民進黨政府買的竟然是對抗「武漢株+BA.1 」的「次世代」疫苗，而不是對抗「武漢株+BA.5」的「新次世代」疫苗，直呼前衛福部長陳時中及指揮中心的大官們，真應該推出去打屁股。指揮官王必勝今親上火線回應，以大雨比喻疫情表示，「我們即將面臨一場大雨，應該用準備好的雨傘擋雨，而不是去期待新型的雨傘」。對於趙少康「打屁股」說，他則表示「我們也謝謝他們，他們替民眾提出問題，我們也及時澄清，讓大家放心施打（疫苗）」。

王必勝表示，今日召開記者會的原因是因為在網路、媒體看到有些人對次世代疫苗的採購有疑慮。疫苗採購、施打是防疫工作最重要的一環，資訊不正確就會影響施打意願，需要及時澄清。去年一些錯誤的訊息、對疫苗副作用的誇大，造成的疑慮至今都還在，我們一直耿耿於懷，因此現在都會馬上做澄清。

次世代疫苗是雙價的疫苗，分為2種，1種是「原型株+BA.1」雙價疫苗，核准的國家有英國、澳洲、歐盟、加拿大和台灣。王必勝表示，這個疫苗其實也是非常近期、剛出來的疫苗；另外1個是「原型株+BA.4、BA.5」雙價疫苗，近期在美國通過，送審的資料以動物實驗為主，參考了BA.1的臨床試驗佐證資料，不屬於正規做法。

針對美國通過「原型株+BA.4、BA.5」雙價疫苗，王必勝表示，世界各國都沒有採納這樣的方式，這樣的疫苗效果是否較好都難以確定，因為沒有臨床實驗的結果作證，目前廠商也沒有提供相關的資料給台灣審核。據廠商說法，目前暫時不會提供給美國以外的其他國家，因為美國訂購的量很大。

指揮中心也曾估算，針對「原型株+BA.4、BA.5」雙價疫苗，等到廠商送資料、審核到到貨，也是接近年底的時候。王必勝表示，因應疫情升高，我們會優先採購「原型株+BA.1」雙價疫苗，因為不管是對BA.1、BA.4、BA.5都有效，且效果不錯。

王必勝表示，指揮中心有預留購買其他次世代疫苗的空間，包括「原型株+BA.4、BA.5」雙價疫苗，指揮中心會持續關注，和廠商保持聯絡，希望他們提供給我們相關的資料去審查，再依照審查結果去購買。他也強調，沒有否定「原型株+BA.4、BA.5」雙價疫苗的效果，只是現有證據還無法確認。「原型株+BA.1」雙價疫苗效果不錯、安全性足夠，也有很清楚，近期購買得到，也會進貨。

面對當前的新冠肺炎疫情，王必勝表示，這周的確診人數到了21.2萬，比上周的17.2萬上升23.1％，已連續3周上升，上升幅度擴大，這表示疫情已起來，要及時接種疫苗。打疫苗除了預防感染，更重要的是防重症、死亡。

王必勝也比喻，「我們即將面臨一場大雨，應該用準備好的雨傘擋雨，而不是去期待新型的雨傘」。我們現有的疫苗，已經足以對抗BA.5，在疫情開始的時候應該施打。待未來證據充足、可以購買的時候，指揮中心還是會購買。

「我要強調麽有逼迫任何人去打什麼疫苗，都是自己選擇」，王必勝進一步指出，堅持等待「原型株+BA.4、BA.5」雙價疫苗的民眾也可以去等，但是不要妨礙到需要接種的人去打疫苗。他呼籲，不要再傳遞以訛傳訛的消息，指揮中心用專業、積極、務實的態度去做規劃，請民眾持續信賴我們，配合疫苗施打政策。

對於趙少康直言，陳時中及指揮中心的大官們，真應該推出去打屁股，王必勝表示，一些人的指教，我們也謝謝他們，他們替民眾提出問題，我們也及時澄清，讓大家放心施打，所以也很感謝他們。

衛福部預計在周一召開傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，討論「原型株+BA.1」雙價疫苗的施打方式。王必勝也掛保證，ACIP決定開放的族群，一定會有足夠的量供他們打，會視進貨的量決定誰優先。若疫苗是陸續到貨，會先開放脆弱族群施打，這些對象包括高齡、免疫不全、潛在疾病者。若到貨量足夠，則會開放ACIP准許的所有族群，等周一的結果出爐，就會比較明朗。