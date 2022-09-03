民進黨台北市長參選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，還合體網紅四叉貓拍宣傳片，但影片中陳時中「廁所偷窺」的畫面引發爭議。對此，媒體人逆風的烏鴉今（3）日就爆出驚人預測，直言「這些事情應該會發生」，引發網友熱烈討論。

陳時中今宣示，未來入主台北市政府，會優先將市府所轄共3673座公廁中，可直接管轄的7200個坐式馬桶全面汰換成免治馬桶；搭配政見，陳團隊推出與網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片，片中「四叉貓」在上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是狂敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中竟然從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，甚至還對四叉貓微笑比YA，陳時中爬上隔間窺探如廁的「四叉貓」畫面，引發輪戰，不少人反感。

對此，逆風的烏鴉也在臉書上表示，聽說陳時中要為台北市裝免治馬桶，猜測「應該會發生這些事」，更諷刺免治馬桶「最後價格和採購過程以密件封存30年」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「講的太好了！凡是陳時中做的任何事大致都脫離不了這一套SOP ！」、「馬桶國家隊沒說到」、「發行馬桶緊急EUA」、「安裝3＋11座馬桶，需要封存施工記錄嗎？」、「討厭，劇透爆雷了⋯」、「實名制排隊才上得到….」、「這個是民主的咖撐要用的民主馬桶」、「SOP沒招了」。