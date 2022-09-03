中央氣象局發布軒嵐諾颱風陸上警報，雲林縣口湖、台西等沿海地區蚵農擔心牡蠣被颱風收走，3日展開搶收牡蠣工作，丁姓蚵農表示再過幾天就是中秋節了，大家烤肉時會買帶殼牡蠣或牡蠣仁，為避免牡蠣受損，全家總動員搶收牡蠣；蔬菜方面，西螺果菜市場指出葉菜類約漲1成左右，還算平穩。

軒嵐諾颱風來襲，3日上午雲林沿海地區出現強風大雨，可能影響牡蠣生長甚至破壞蚵棚，雲林沿海蚵農們紛紛開著漁船到近海蚵棚搶收牡蠣，內陸一些大排也有養殖牡蠣，蚵農駕駛輕便的膠筏穿梭其間，能搶收多少算多少，盡量減少損失。

蚵農表示，3日中午過後風雨漸小，但大家還是不敢掉以輕心，因為氣象局說3日晚上至4日上午是颱風最靠近台灣的時候，蚵棚隨時可能被破壞，為了供應中秋節的牡蠣訂單，有必要先採收起來，否則交不出貨來，對老顧客會很不好意思。

蚵農說，烤肉最受歡迎的是牡蠣仁與帶殼牡蠣，目前牡蠣仁每台斤約180元，若颱風影響收成，中秋節前可能會漲1成左右；帶殼牡蠣每台斤約60元，同樣有上漲空間，今年中秋前颱風來攪局，要享用美味牡蠣恐要多花一點錢。

蔬菜方面，西螺果菜市場指出，這幾天每日到貨量在770公噸左右，平均批發價格約30元，與8月底的800公噸相比少了一些，短期葉菜類約漲1成，並沒有大幅波動，還算平穩，但若持續下雨影響採收，則可能還會上漲。

民眾表示，這幾天適逢星期假日，已有人相約烤肉，面對物價上漲，牡蠣的價格還在可接受範圍內，蔬菜則買一些價格持平的根莖類來烤，葉菜類等颱風過後再吃。