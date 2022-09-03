《北京日報》報導，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作3日第392場新聞發布會上，市疾控中心副主任劉曉峰提醒市民，切實履行個人防疫責任，堅持不去7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗），進返京人員盡量採取電話等無接觸方式主動向社區、單位、賓館等報告，遵守各項防疫規定。

北京市疾控中心宣導，抵京24小時內進行一次核酸檢測，抵京24小時後、72小時內再次進行核酸檢測，抵京7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，核酸檢測陰性結果未出之前減少外出，必須外出時要做好個人防護。

市疾控中心稱，請北京與病例活動軌跡有交集人員，風險地區進返京人員，接到電話、簡訊、健康寶彈窗、健康寶黃碼或紅碼提示風險人員，立即主動向社區、單位、賓館等報告，配合做好集中隔離、居家隔離、健康監測、核酸檢測等各項防控措施。居家隔離、居家健康監測及其同住人員，要嚴格居家、足不出戶，一旦出現發熱、乾咳、咳痰、咽痛、乏力、腹瀉、味覺嗅覺異常等症狀，不自行購藥、服藥，不乘坐公共交通工具、網約車等，立即報告社區，配合進行核酸檢測及相應管控措施。