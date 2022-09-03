為因應颱風軒嵐諾來襲，新北市淡水河流域各水門將關閉，新北市交通局在今(3)日下午1時起開放水門周邊部分道路(不含高灘地園區道路及堤內外越堤道)紅黃線停車，水門周邊路邊停車格12時起暫停收費。

交通局表示，水門周邊部分紅黃線開放停車路段分別為：

新店溪流域：新店區寶元路1段(寶慶街-寶元路2段1巷)、忠孝大鵬堤外便道(環河路-鳴遠橋)、永和區環河東路（光復街至環河東路4段底）、仁愛路(保生路-永和路2段)、永平路(環河西路2段-中山路1段)、保生路(環河西路2段-中山路2段，中山路至仁愛路間路段雙號側除外)、永貞路(仁愛路-中山路1段)、保安路(環河西路1段-保生路)、環河西路(光復街-中山路1段352巷)、文化路(永和路2段-環河西路)、永利路(永貞路-林森路、永元路-永亨路)、永亨路(永貞路-成功路1段106巷)、國中路、民權路(得和路-更生街)、民生路(得和路-民生路46巷)及環河西路(縣民大道-中和區光環路)

大漢溪流域：中和區／板橋區光環路1、2段(板橋區環河西路-中和區環河西路)、合宜路(樂群路-合宜一路)、環河西路(光環路-福祥路)。

淡水河流域：三重區環河北路、環河南路(蘆洲區復興路-成功路中興橋下)、疏洪東路1、2段(成功路(中興橋下)- 五股區交界)、疏洪西路(新莊區化成路-重新橋下重新路段)、環漢路1段(重新橋下重新路段- 中興南街)、捷運路、蘆洲區環堤大道(永安大橋-復興路)、五股區／新莊區五工一路(五權路-化成路)、疏洪東路3段(三重區交界-4號越堤道)等部分路段開放紅黃線停車，同時暫停路邊停車收費。

交通局提醒，永和區環河東、西路靠堤防側，用路人於停放車輛後請靠堤防側行走，至行人穿越道才可通過道路，並請駕駛人減速慢行，注意行人安全。

另外建議車主停放車輛時務必留下聯絡電話以利聯繫，上述路段禁止併排停車，不得妨礙救災車輛通行，確保公共安全維護，如路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止停車。

交通局表示，紅黃線恢復管制時間將視大漢溪流域越堤道開放及高灘地恢復停車等，另行發布通知，請市民朋友留意新北市交通局等相關網頁。