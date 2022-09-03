同樣面對抗通膨，美國成為主流國家貨幣政策「最鷹派」的國家，帶動美元強勢突破高檔整理區間，歐元、英鎊兌美元匯率進一步偏軟，造成美元指數持續在108以上盤旋2周以上，近日再度飆升至最高的109.66，9/2雖稍喘口氣仍停在109.61 。

中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心指出，美國2022年第1季經濟負成長1.6％，第2季繼續衰退0.6％，市場估測未來1年內衰退機率超過5成，如此糟糕的經濟數據仍然沒有動搖聯準會的鷹派貨幣政策，意味著聯準會將「不惜犧牲經濟成長」，來抑制通貨膨脹！

「美國計畫性壓低經濟成長」，中信銀財富管理投顧團隊認為，美國這般的政策恐加速衝擊高度貿易連結的經濟體，等於是把內部正在形成的停滯性通膨疑慮，擴散到其他國家、甚至帶來非同小可的連鎖反應。

中國大陸、歐盟、加拿大，墨西哥，和日本是美國進口占比前五大國家或區域，該5國最新採購經理人指數均顯示，經濟活動呈放慢甚至萎縮，歐盟方面除了出口受中美經濟下行影響，歐洲8月天然氣價格較去年同期飆升530％，造成企業成本上升及民眾消費力下降，進入冬季能源使用旺季恐將加深對歐洲經濟的衝擊，而歐元區央行貨幣政策受制於通膨壓力而必須維持緊縮政策。

中信銀財富管理投顧團隊指出，整體而言，各國貨幣政策南轅北轍，但降息國家經濟表現不如美國，而升息的國家步調卻也不如美國鷹派，「美元很難在這樣的環境中轉弱」。意即，近日又回到與美元平價的歐元、英國脫歐受害者的英鎊，和持續寬鬆的日圓、缺電封控的人民幣，都只能默默地接受兌美元匯率的歷史新低。

中信銀財富管理投顧團隊指出，歐元兌美元跌破平價1的整點關卡後，進入弱勢盤整格局，歐元是否反轉取決於歐盟政府如何解決本波能源危機，可留意歐盟是否對俄羅斯釋出善意，雙方若停戰對歐系貨幣將帶來提振的效果。

人民幣部份，中國二十大於2022年10月16日召開，目前中國經濟下行的趨勢需要寬鬆貨幣政策支持，會議舉行之前勢必先尋求內部的政權穩定。另外中國官方的防疫政策雖不輕易封城，但仍採行部分管制，亦須留意爛尾樓事件後續的發展是否危及金融市場流動性。人民幣兌1美元匯率9/2 來到6.899，接近五日均價6.9025，遠高於10日、20日等較長天期的均價，人民幣的轉折可觀察製造業及服務業採購經理人數據是否開始改善。