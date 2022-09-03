保大警手持反毒標語，向民眾及青少年宣導毒品對身體造成之危害。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

近年來新興毒品推陳出新、花樣多變防不勝防，施用年齡更呈現年輕化且有增長趨勢，多半是透過同儕誘惑、好奇心驅使或被新穎圖案包裝吸引等因素，毒品因而流入校園及社會之中。北市保安警察大隊利用「2022台北城市博覽會」活動會場，自8月27日至9月11日在花博公園爭艷館展出期間設置「機動派出所」，向民眾及青少年宣導毒品對身體造成的危害，以強化自我保護意識及反毒觀念。

保大表示，新興毒品種類繁多，沒有固定外觀形象，常偽裝成各式各樣美麗包裝、樣式多元，例如以小惡魔、卡通、新奇圖案的咖啡包、巧克力、糖果、餅乾、果凍、軟糖及郵票等，藉以引誘青少年族群的好奇心，進而誤觸各式毒品。

保大員警在活動會場人潮眾多處，手持反毒標語向民眾宣講毒品危害的嚴重性，同時提醒青少年拒絕使用毒品麻痺自己、追求快感或逃避壓力。宣導期間除介紹新興毒品偽裝態樣「為毒卸妝」，並呼籲拒毒「三不一要」：

1.不隨意接受已開封或他人送的飲料。

2.不吃來路不明或標榜「神奇效果」的產品、藥品或飲料。

3.不接受陌生人免費試用或兜售香菸、即溶包及飲料等。

4.要提高警覺，自己隨身的飲料，應保持在視線範圍內。

保大呼籲，家長須時刻注意青少年及孩童狀況，如發現有吸毒警訊或表徵，例如精神恍惚、眼神不集中、目光呆滯等特徵，或在房間內發現異常白色粉末、出現燒塑膠或不明氣味，須即時警覺與毒品有關，可撥打「毒品危害防制中心諮詢專線」0800-770-885，24小時免付費洽詢，毒防中心有專人可提供諮詢及戒治服務。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！