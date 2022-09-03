吳汶芳上週末前進小琉球開唱。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳上週末前進小琉球開唱。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳上週末前進小琉球開唱。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳上週末前進小琉球開唱，吸引大批死忠歌迷相隨，限量的門票一開賣即完售，為了讓歌迷們在小琉球也能享受最棒的演出，吳汶芳特地從本島租用音響、燈光等器材，演出前一日，吳汶芳扛著50幾公斤器材風塵僕僕從台北出發，幽默笑喊：「我還沒到小琉球就累癱了。」

此次吳汶芳在小琉球還體驗了人生第一次的小貨車開唱快閃，一連唱了2場，小琉球的太陽沒有跟大家在客氣的，直接把吳汶芳曬出一件背心痕，但她毫不在意：「在豔陽下迎著海風開唱實在太爽了！」現場氣氛火熱，除了吸引粉絲及遊客聚集，連路過的阿伯都忍不住大喊「水喔」。

晚上在Get Drunk Bar正式演出，吳汶芳特地將〈精神賠償〉等多首歌曲重新remix成電音版本，還搞笑地把帶來的舞台燈，開啟閃光模式。小琉球當地許多店家聽聞吳汶芳在島上，紛紛傳訊息熱情邀約，但她卻為了隔天一大早要去浮潛看海龜，演出完滴酒未沾，直接回民宿休息，且超有毅力在早上5點起床，成功與超大海龜共遊，但因為當天浪很大，海龜隨波逐流，感覺一個大浪打來，就會不慎碰到海龜，而要付出高額罰款，讓吳汶芳超害怕，「看到海龜真的心情超好，感覺身體都變健康了！但內心真的一直尖叫希望牠們不要靠過來」。