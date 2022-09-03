中國外交部官網3日消息，大陸外交部副部長謝鋒1日出席《聯合國海洋法公約》開放簽署40周年國際研討會期間，接受媒體採訪表示，美至今不批准《公約》，強調自身不受《公約》程序限制，卻別有用心地鼓吹《公約》至上，動不動拿《公約》說事，把《公約》變成抹黑遏制打壓他國的工具。美只想享受《公約》制度紅利，卻不願承擔《公約》義務，說一套做一套，根本沒有資格拿《公約》說事。

謝鋒指出，早在《公約》談判期間，美方就不顧開發中國家關切，頑固反對國際海底及其資源屬於人類共同繼承財產，企圖在《公約》之外另搞一套，對《公約》出台製造障礙。美方在談判中反對開發中國家提出的專屬經濟區制度，卻在《公約》出台後主張了全球最大的專屬經濟區海域。

謝鋒強調，美方當初炮製所謂「航行自由行動」的真實目的是，抵制《公約》專屬經濟區等制度，維護美海洋霸權，讓美軍艦機繼續在海洋上不受限制地橫行霸道。近年來美方惡人先告狀，倒打一耙，動不動打著「航行自由」的幌子，挑戰他國海洋主張，毫無國際法包括海洋法依據。

謝鋒說，中國在南海的立場主張具有充分歷史和法理依據，南海航行自由過去、現在和將來都不存在任何問題。美方仗勢軍力挑戰他國主張，威脅他國安全和海洋權益，違背不使用武力或以武力相威脅等一般國際法原則，是逆歷史潮流而動，企圖繼續推行海上「叢林法則」，理所當然遭到包括中國在內的國際社會的堅決反對。