拍謝少年將在臺灣當代文化實驗場舉辦戶外演出。（ 拚場藝術撞擊提供）

拍謝少年將在臺灣當代文化實驗場舉辦戶外演出。（ 拚場藝術撞擊提供）

台灣土產搖滾樂隊「拍謝少年」將於18日在舊空軍總司令部的臺灣當代文化實驗場舉辦大型戶外演出，結合廟宇繞境文化、台味裝置車隊，加上搖滾聲響，打造一場別出心裁的音樂晚宴，同時踏上台灣民主鬥士的足跡，透過台式當代嘉年華會的形式，讓樂迷重新認識屬於台灣人的歷史記憶。

拍謝少年表示：「一直以來我們都很支持拚場團隊的理念，年初也共同合作〈出巡〉MV，以天兵神將車隊加上霓虹燈美學，呈現台味Cyberpunk美學，為了這次演出，決定把MV裡的繞境畫面，原汁原味搬到當天現場。」

「拚場藝術撞擊」團隊由藝術家李文政所發起，集結各路領域創作者，包含音樂製作人、編舞家、樂團、服裝造型師、文字工作者等，齊力共同發想的作品；拍謝少年一直以來是拚場團隊的固定成員，今年雙方進行多次合作，年初共同出品推出新歌〈出巡〉MV，選在極具意義的國家人權博物館拍攝，希望透過音樂影像創作結合當代藝術，向更多年輕人推動轉型正義理念。