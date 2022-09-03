台積電人才搶很大！啟動「預辦登積計畫」，預計招募超過1500人，邀請電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管等領域的碩、博士學生盡早投遞履歷，最快今年底即可拿到聘書，畢業立即就業，報到還有10萬元到職獎金。

台積電今（3）日舉辦 TSMC Day，邀請年輕學子參與線上講座，了解台積電的數位轉型願景、前瞻技術發展、以及半導體產業的未來展望，安排主管和學長姐們與同學進行交流，分享台積工作與職涯發展。

台積電強調，公司重視對員工照顧，致力於建立開放與多元包容且具挑戰性的工作環境，並提供具競爭性的薪資福利，碩士畢業新進工程師的年度平均整體薪酬超過新台幣200萬元。

除了今天的線上講座與交流，後續台積電將舉行多場線上說明會，帶領學生認識台積與其各組織單位，也將前進大學校園舉辦預聘面談會讓同學在學校就近參與面談。為鼓勵相關背景女性人才加入半導體產業，台積電規劃女性人才職涯分享會，邀請台積女性主管分享職涯經驗並同步舉辦面談活動。

今年「預辦登積」行動徵才車預計於九月中旬啟動，由北到南巡迴16所學校。今年的行動面談車以「積星宇宙與圓夢啟程」概念打造，象徵以晶圓翅膀承載著懷抱改變世界夢想的學子，航向台積職涯；面談車設有面談室，將安排投遞履歷的同學上車面談，車上並設置一座超大型積星扭蛋機，提供限量的台積電贈品。

台積電於 2021 年成立新人訓練中心，規劃完整培訓課程，專業師資搭配實機實作教學，協助新進同仁建立工作所需技能基礎、順利接軌工作。