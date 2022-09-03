澎湃新聞3日報導，山西太原2日舉行「碳中和與煤炭高品質發展論壇暨第十二屆全球新能源企業500強峰會」，中國能源經濟研究院常務副院長魏秋利發布了「2022全球新能源企業500強排行榜」。大陸寧德時代、協鑫集團分別位列第一、第二，與隆基綠能、中國能建4家企業躋身該榜單前十，大陸入圍企業共245家，比去年增加31家，占比達49％。

全球新能源企業規模前500家企業2022年實現總營收5.49兆元（人民幣，下同），同比增長24.49％；企業平均規模109.81億元，首次突破100億元大關，同比增長24.56％。

過去十年，前500企業中，中國、美國、德國和日本企業的總營業收入長期占據前四的位置。

中國企業整體優勢明顯。前500企業中，中國企業實現總營收25313億元，同比增長39.74％；企業平均規模103.32億元，首次突破百億元大關；企業規模增長22.05％，比上年的9.63％增加了12.42個百分點。

魏秋利表示，在發展優勢上，中國企業在太陽能、風能、和儲能等領域均具有全產業鏈的競爭優勢，在這三個領域的每個環節上都是該領域的全球領頭羊企業，在新興領域如氫能，中國企業也具備較強的競爭力，除少數環節外，也與美國、日本等企業處於同一起跑線上。總體上，中國企業是多領域齊頭並進。全領域全環節發展，且在多領域確立發展優勢並有擴大優勢趨勢。

不僅是中國，亞洲企業整體也開始建立優勢。

魏秋利表示，近年來，與其他大洲相比，亞洲企業在企業數量、營收、前十企業等指標都處於上升態勢。

企業數量上，前500家企業中，亞洲企業數達318家，比去年增加16家，占比達63.6％；歐洲企業數101家，比去年減少10家，占比20.2％。

企業營收上，前500企業中，亞洲企業總營收32441億元，比去年增加7472億元；歐洲企業總營收12877億元，比去年增加1542億元。

前十企業中，亞洲有寧德時代、協鑫集團、LG Energy Solution（ LG 能源解決方案）、隆基綠能、Samsung Sdi（三星Sdi）和中國能建6家企業，歐洲有Vestas（維斯塔斯）、Siemens Energy（西門子能源）和Ørsted（沃旭能源）3家企業，剩餘一家則是美洲的GE Energy（通用能源）。

值得注意的是，2022年儲能企業發展較為強勁。

前十企業中，儲能企業有第一的寧德時代、第五的LG Energy Solution和第九的Samsung Sdi等3家企業，比去年增加了1家，且排名更靠前。

前500企業中，儲能企業總營收11026億元，比去年增加3383億元，是除多元產業企業外，唯一突破兆元大關的產業（太陽能9078億元、風能5520億元、生物質能5981億元）。儲能企業營收占該榜單企業總營收20.08％，首次突破20％大關。

從上下游供應鏈來看，中游製造企業核心地位更加穩固。

2022年，前500企業中，原材料企業總營收7672億元，同比增長39.87％；中游製造企業總營收29987億元，同比增長26.95％；下游應用企業總營收14531億元，同比增長20.51％。

規模上，中游製造企業總營收占比達54.62％，總體規模遠大於原材料和下游應由企業，核心地位穩固；增長率上，原材料企業受益於價格及市場需求，發展速度明顯高於中游製造企業和下游應用企業。

龍頭企業競爭力優勢強化趨勢更加明顯。前十企業的企業規模達946.1億元，營業收入超400億元的企業28家，同比增長55.56％。

據介紹，「全球新能源企業500強」由《中國能源報》和中國能源經濟研究院聯手發布，自2011年啟動以來已連續發布12屆。