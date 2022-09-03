高雄仁武區1家塗裝公司趁著軒嵐諾颱風來襲時，將未經處理的廢水繞流排放至公司外的雨水溝，導致排溝沉積大量灰色遭汙染的底泥，環保局獲報後，派員到場採驗，發現廢水呈現弱酸性且超過排放標準，環保局依法開單告發，並勒令該公司停工且停止繞流排放，後續將裁處6萬到2000萬元罰鍰。

高市府環保局3日接獲民眾檢舉，稱仁武區仁心路199巷排溝出現乳白色混濁廢水汙染情事，環保局長張瑞琿隨即率隊沿線溯源，發現某塗裝公司門口旁排溝有廢水流出，經查是業者趁著下雨天將廢水以未經許可的專管繞流排放所致，導致排溝沉積大量灰色底泥。

環保局調查發現，該塗裝公司未依規定將製程廢水貯存，並交由合法清運業者清運，反而擅自利用未經許可的軟管將廢水繞流排放至廠外雨水溝，環保局人員採集水樣及底泥檢驗重金屬、TCLP及閃火點，現場檢測廢水pH值為5.85，已屬弱酸性且超過排放標準。

環保局表示，塗裝公司擅自將廢水繞流排放的行為，已違反水汙染防治法第18條之1規定，環保局已依法開單告發，將納入水質超過放流水標準的倍數核計裁處6萬元以上、2000萬元以下罰鍰，也要求該工廠停止繞流排放並勒令停工，若廢水分析後，發現所含有害健康物質超標，將依水汙染防治法第36條、刑法190-1條規定將業者移送法辦。