總統蔡英文今(3)日出席「總統與高中生面對面論壇」，現場有高中生問及如何看待轉型正義與死刑存廢？蔡英文回應，轉型正義的最重要責任是建立民主機制，台灣社會即便吵鬧，還是很穩定的在往前走。至於廢死議題之所以複雜，在於牽涉到情感與價值，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪，但呼籲國人對治安要有信心，在行政院長蘇貞昌的主導下，對全國治安經常性檢討。

一名來自中山女高的學生提問，每次選舉，都與爸媽一起看選舉公報，「看得津津有味」，想知道轉型正義政策是有什麼共識需要凝聚？蔡英文首先肯定該名學子發問，並回應轉型正義最重要的責任是要建立民主機制，台灣社會即便吵吵鬧鬧，但還是很穩定的在往前走。

蔡英文表示，過去很多人犧牲青春，才能讓台灣脫離威權時代，顯見民主機制是最重要的事情，而施行一項政策，不同政黨攻擊是一個過程，最重要的是社會大眾能以理智面對很多不同的看法，而轉型正義最重要的責任是要建立民主機制，才能讓台灣生存，如果民主被摧毀了，國家基礎就不存在了。

蔡英文也說，當然民主不只有選舉，重點是要讓民眾有能力辨識很多身邊發生的事情、聽到所講的話，這個部分台灣社會還在演進當中，雖然吵吵鬧鬧，還是穩定的往前走。

另外則有建國中學學生提問關於死刑廢存，蔡英文提到，廢死是理性的問題，但之所以如此複雜，在於牽涉到情感與價值，還有要從哪個人權的角度來看，才會在台灣社會引起這麼大的討論，「每個人切入的角度不一樣」。

蔡英文認為，廢死爭議之所以讓很多人心裡感到不安，甚至希望透過死刑來阻絕社會難以接受的犯罪行為，但國家制度都能提供足夠的安全，其實不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪，這個過程當中，國民信心的建構是很大的工程，並強調政府具備有強而有力的治安機制，且在行政院長蘇貞昌的主導下，更是對全國治安經常性檢討。

蔡英文說，為了加強治安，政府正積極打造社會安全網，主要是考量到犯罪人的精神狀態都有一些問題，才會做出很殘忍的行為，因此現在要做的是增加社工量，要讓社工能很快地走進社區，掌握社區風險。

另外，主持人則說明網路提問，主要有兩個方向，其一是108課綱讓學子無所適從，大學升學考試得考兩次，入學制度如此複雜，讓升學壓力變得更重。

蔡英文回應，108課剛推出的目的，是要翻轉老師教學生、學生當老師影子的課堂關係，最終目的在於引導學生自主學習，但其中確實有很多執行面的問題，必須經過一再溝通與討論，即便很多學子不適應，制度還是會往前走，當中最具挑戰的問題在於城鄉差距，教育部會把各界反應出來的意見，在制度上做變革。

另外一個由主持人代問的問題則是疫情之下的校園生活，時常面臨停課或線上教學。蔡英文說，疫情所建立的遠距教學、在家學習的情況，都是下一個階段教育得因應的面向，「當挑戰發生的時候，是你培養另外一種能力的時候」，藉此能夠強化學子的數位學習能力。