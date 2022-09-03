巴西女歌手皮波基尼亞（Pipokinha）在表演時以性感火辣穿著聞名，熱褲或比基尼對她來說都不新奇，最近推特上瘋傳她在一場演唱會上，全身上下只穿1條丁字褲，過程中走進觀眾群互動，竟造成現場大失控，許多男粉絲伸出鹹豬手亂抓，甚至出現丁字褲被扯下的誇張畫面，引起熱議。

來自巴西的女歌手皮波基尼亞身材火辣又敢露，大膽風格獲得不少網友欣賞，每次有她在的演出活動，都能掀起討論；近日推特上瘋傳一段2分20秒影片，女主角正是皮波基尼亞，表演穿著相當清涼，上半身只有胸貼遮住重點部位，下半身則是丁字褲，坐在工作人員肩膀上，進入觀眾群裡嗨唱互動。

皮波基尼亞（Pipokinha）在表演時穿著清涼，進觀眾群互動卻慘遭鹹豬手。(圖/ 摘自推特)

不過，皮波基尼亞穿著太惹火的關係，大票男粉絲按耐不住，紛紛伸出手在她身上游移，還有人趁機襲胸，甚至有一名男子把她的丁字褲扯下，這才讓皮波基尼亞不忍了，直接拿手中麥克風K對方頭；但丁字褲被扯下後，皮波基尼亞身上幾乎是一絲不掛，趕緊向工作人員求救，最後只用一條毛巾遮住臀部。

最令人訝異的是，在現場一度失控後，皮波基尼亞還是敬業地把表演結束，該影片流出後，許多網友替皮波基尼亞抱不平，痛斥那些伸出鹹豬手的人，但也有不少人勸皮波基尼亞可以多穿一點，避免表演時發生這種離譜事故。