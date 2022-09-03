中華企業射箭聯賽例行賽加賽3日於國體體育館無畏風雨登場，每點一箭定勝負，台南射箭隊與寒舍集團爭奪季後賽最後席次，寒舍躲過淘汰危機，靠著男團的穩定表現氣走台南射箭隊，稍早首戰，由聯盟安排六組高中的未來之星對上企業聯賽隊伍，企業隊伍6場全勝，保住老大哥顏面。

今日焦點台南射箭隊對上寒舍集團，本場次為同分加賽，每位選手僅有一支箭的機會，決定季後賽最後席次，寒舍集團扛住對手聽牌危機，連續在女團男團連下兩城成功逆轉，尤其男團項目靠著蘇于洋十分箭帶領下，一舉奪下季後賽席次，以3比2成績力挽狂瀾獲取勝利。

寒舍教練袁叔琪表示，選手表現超乎預期的好，接下來的季後賽寒舍將乘勝追擊，帶著強大的信心衝擊冠軍。

除關鍵加賽以外，協會也安排一場台灣各地六所高中的射箭未來之星挑戰企業隊伍的戲碼，為企業聯賽帶來一股青春氣息，未來之星試圖以下克上取得勝利，但薑是老的辣，久經沙場的企業隊，以6比0、6比0、5比1、6比2、6比2、5比3一面倒的成績大勝未來之星隊。

香山高中教練林詩嘉表示：選手們自全中運後較少大賽經驗，透過本次的邀請讓選手體驗一下聯賽的氣氛，在面對挑戰同時讓選手吸取經驗，相信選手有所收穫。

最後一戰由例行賽並列第二的台中銀行男團對上台南射箭隊男團，爭奪男子天團參賽權，最後台南射箭隊擊敗對手，準備明日與協會青年隊爭奪男子天團之位。