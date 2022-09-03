（18：00更新）世界羽聯（BWF）超級750等級日本公開賽今天進行各組4強賽，「世界球后」戴資穎抗敵近1小時，最終以12比21、21比14、13比21不敵年僅20歲的「南韓天才少女」安洗瑩，無緣挺進最終戰。

本週重返后座的戴資穎繼續在日本拚戰，前兩輪都辛苦打滿3局，昨天8強賽碰上好友依瑟儂以21比19、21比18勝出，連2週挺進4強。今天碰上安洗瑩，雙姝過去3度交手，小戴以1勝2敗暫居下風，最近一次3月全英公開賽4強戰戴資穎是遭安洗瑩直落二淘汰。

賽前戴資穎接受日媒訪問時談到這名20歲羽壇新星也直誇讚，她認為安洗瑩的優勢是很穩定、速度快，接發球也很厲害，加上年輕優勢，即使救球倒地後也可以起身繼續拚戰。

尋求生涯第2座日本公開賽冠軍的戴資穎首局慢熱，一開賽就連丟6分陷入落後，一度還被安洗瑩拉開至10分差，小戴只能在後努力苦追，最終回球掛網，先讓出1局。

次局戴資穎重整旗鼓，2比4後連拿4分逆轉，之後就一路維持領先優勢，最後以21比14扳回一城。決勝局前段戰況膠著，雙方4度戰成平手，小戴率先取得11比10領先進入技術暫停，換場後安洗瑩打出一波7比1攻勢逆轉，比賽尾聲小戴也出現較多失誤，最後回球掛網，在決勝局落敗。

稍早進行的另場女單4強賽，日本好手山口茜經過83分鐘的3局大戰，以15比21、21比16、24比22拍落中國大陸好手陳雨霏，山口茜將與安洗瑩爭冠，距離重回球后寶座只差最後一步。