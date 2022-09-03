疾管署今公布今國內新增1例麻疹本土病例，同時也是3年來首例，為北部1名20多歲女性，感染源仍在調查中。針對此案，衛生單位已掌握5名接觸者，其中1人有症狀，採檢中。疾管署副署長莊人祥表示，受新冠肺炎疫情影響，一些國家延遲推動MMR疫苗施打，今年的病例數明顯高於去年同期。由於目前入境檢疫天數縮短，一些境外移入的麻疹個案可能在入境2、3周後才發病，導致本土病例出現，呼籲醫師、民眾多加留意。

莊人祥表示，這名女子8月12日開始，腳上出現紅疹，但無其他症狀，8月19日至診所就醫，後因出疹持續增加且伴隨頭痛，8月31日再至醫院就醫，經檢驗後確診麻疹。女子已在今日健康監測結束，目前仍有紅疹，但已無不適症狀。因暴露期間無出國史，為今年首例國內感染病例，同時也是2020年以來首例，感染源仍在調查中。

為防範疫情擴散，莊人祥表示，衛生單位已立即展開各項防疫調查工作，目前掌握接觸者5人，近期均無國外旅遊史，其中1名友人於8月29日出現紅疹，今日已安排採檢，餘4人無疑似症狀，將追蹤接觸者健康情形。女子可傳染期間多待在住處，衛生單位正調查是否有公共場所活動史作。

莊人祥表示，全球今年迄今麻疹報告數明顯高於去年同期，過去12個月，共累計逾22國爆發大規模疫情（每百萬人20例以上），以非洲及東地中海區域最為嚴峻，亞洲地區則以阿富汗疫情持續嚴峻，菲律賓部分地區疫情升高，美洲及歐洲部分國家則報告零星病例。

對於今年病例數變高的原因，莊人祥表示，受新冠肺炎疫情影響，許多國家延遲推動MMR疫苗的接種，導致覆蓋率不足，可能爆發大規模疫情。另外，疫情嚴峻時，許多民眾減少看病，也會導致麻疹的病例低報。世界衛生組織（WHO）已建議各國積極落實疫苗接種，提升免疫覆蓋率、加強監測並預作因應準備。

莊人祥表示，麻疹的潛伏期很長，介於6～21天之間，中位數為13天。目前入境檢疫的天數已縮短至3＋4，若有人在國外感染麻疹，在3＋4期間可能都沒有症狀，會在入境後2、3周才發病，導致本土疫情出現，因此希望提醒醫師、民眾提高警覺，若有接觸國外有人，都要小心。

疾管署提醒民眾，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，醫師若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。另民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，疾管署呼籲，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗。而一般民眾（特別是1981年後出生的成人）近期如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗，如為自然感染免疫者則不需再施打疫苗。