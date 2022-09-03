國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

民進黨台北市長參選人陳時中今（３）日宣布公廁更換免治馬桶政策，陳團隊也推出與網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片，不過，影片中陳時中「廁所偷窺」的畫面引發爭議。國民黨台北市議員徐巧芯在臉書直言，「看了真的有一點不舒服」，陳時中團隊裡面到底是不是有人要害他啊？

陳時中團隊推出與網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片，片中「四叉貓」在上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是狂敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中竟然從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，甚至還對四叉貓微笑比YA。陳時中爬上隔間窺探如廁的「四叉貓」畫面，引發不少人反感與論戰。

國民黨台北市議員徐巧芯在臉書直言，「看了真的有一點不舒服」，根本行銷災難，比2018年的姚文智還離譜！

徐巧芯笑稱，陳時中的團隊裡面到底是不是有人很討厭他、要害他啊？像一個傀儡一樣被擺弄，開始有點覺得可憐了！