免治馬桶宣傳橋段爆爭議 陳時中這樣回覆（曾薏蘋攝）

蔡英文總統今首度為民進黨台北市長候選人陳時中站台輔選；陳時中致詞時表示，任何反對、批評，都可以跟他說，他願意虛心接受，因為這不是辯論比賽，是要做市長，他一定和中央合作，相輔相成，這部車才能駛得快；「我要跟總統拜託，若我要增加資源，你要說好」。

陳時中今出席2022陳時中競選市長宗教界後援會成立大會，陳時中致詞指出，「總統剛剛偷偷跟我說，這個場面好像在選總統」；「我說，不是啦，是大家太熱情的幫忙，才有這場面」；他心裡很感謝，說三聲「感謝、感謝、謝謝你」；本來陳副總統（前副總統陳建仁）一直跟他站在一起，現在被總統派出國。

他說，很多人對他鼓勵、教訓，他都一一記在心裡，他選舉沒經驗，但政務有經驗，在行政院長蘇貞昌訓練下，有政府會做事，總統也說要做對事；「市長做事、議員監督，我們是一個團隊，團隊才能把事做好，不是只有批評人家做錯事」。

他說，台北市是台灣的首都，所以他第一個政見就是要成立國際事務局，不在那「鬥嘴鼓」，他要讓台北成為一個國際友善都市，台北有兩條文化廊帶，要把它串連起來，還有如何把文化元素加到街區，讓台北如何賺大錢。

他指出，台北市也是溫暖城市，內需經濟要顧好，這些都是大家需要，也要把它做好，增加臨托也是他重要政策，中央地方配合，讓每一項政策都能發光發熱；還有所有人行路道，因為安全空間不夠完善，輪椅也不方便，這都要努力來做。

他說，最近很多人跟他提出很多解方；總統跟院長都對他們相當的信心，防疫這兩年不是那麼好撐，若不是有很好的團隊，上面有總統跟院幫我「ㄍㄧㄥ（撐、挺）」。

他也提到今天免治馬桶政策說，外界有偏頗的解釋，照片做得不好，他們也趕緊改，有些事看起來很小，但是意義很大，就是「便所」，小時候爸爸說，要跟人嫁說親，都要去借人家的「便所」，因為「便所」可以看出一個人的家庭教養，都市也是，「便所」也是可以看到這個都市文化，這是對公共衛生的重視，這是文化的問題。

他表示，以後他當市長，大家的「小代誌」，就是他的「大代誌」，他以後一定知人善任、好好用人，一個好市長也會有好議員監督，大家一起來拚，市長要贏、議員也要全壘打、里長也要一票，都要當選。「大家當牛來犁台北這塊田」；還有18歲公民權，這是不分黨派政策，大家要一起11月26日，都要一起投下去。

他強調，這次有這麼多朋友當我靠山，年底選舉一定要要贏回來，把希望、夢想、光榮感找回來。