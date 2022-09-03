交通部觀光局7月15日起推出悠遊國旅補助方案，其中自由行旅客住宿優惠每房每晚最高補助1300元成為大熱門，活動提早宣告在9月8日結束。觀光局表示，參與悠遊國旅補助方案的業者為歷次規模最大，使用的民眾總人次達481.6萬人次，推估已創造超過200億元效益。

有關媒體報導針對悠遊國旅補助方案進行網路民調，未使用過該補助之民眾達70.5％，批評係政府最爛政策。交通部觀光局表示悠旅國旅補助方案獲民眾及產業熱烈回響，其中個別旅客住宿優惠亦將提前結束，該報導以偏概全，所稱與事實不符。

觀光局推出的悠遊國旅補助方案，內容包含「團體旅遊補助」、「個別旅客住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」。截至9月2日止，團體旅遊計有2349家旅行社辦理超過2萬5000團，參團人數約44萬人；個別旅客住宿優惠計有9845家旅宿業者參與，已使用補助房間數約157.3萬房，以每房2人入住計算，受惠人數達314.6萬人；觀光遊樂業入園優惠則有19家業者參與，已有123萬人次使用入園優惠。

觀光局指出，此次參與悠遊國旅補助方案的業者為歷次規模最大，使用的民眾總人次已達481.6萬人次，推估創造超過200億元效益。

觀光局統計，在悠遊國旅方案的刺激下，旅宿業平日住房率平均達到6成以上，也推升假日的住房率平均達到9成，其中使用補助情形最熱烈之前5名縣市依序為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市、屏東縣；觀光遊樂業入園人次也較實施方案前提高10倍以上。

觀光局說明，除個別旅客住宿優惠因預算即將用罄，定於9月8日截止，其餘團體旅遊及觀光遊樂業入園優惠均仍推動中，讓觀光效益持續擴大。