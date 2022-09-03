越南籍男性外籍移工黃文進於今年2月1日飲酒後與同鄉范姓男子口角，黃文進竟然反握水果刀，刺傷范男，導致范男傷重致死。橋頭地院審理後依殺人罪判處他8年有期徒刑，在執行完畢後驅逐出境。

黃文進與范男等3人都是一家木器公司的越南籍移工，4人於今年2月1日凌晨0時相約喝酒，黃文進與范男因為細故發生口角，導致互毆。黃文進心有不甘，竟然持交誼廳的水果刀刺了兩刀，傷處分別在左上背部與右上背部。

另外兩人見狀，把范男扶到床上休息，並向同公司懂國語的同仁報案。消防局人員到場時，范男因為失血過多死亡。岡山警方訊後函送橋頭地檢署，檢方起訴。

范男的致命傷是左上背部這刀，刀刃穿透背部皮膚層、肌肉層與脂肪層，於第7肋間上緣刺進胸腔繼而刺中心臟主動脈、左下肺葉，割破動脈血管及心包膜。

黃文進在犯案後向警方自首。他表示，當天是范男先出手，他因為生氣所以才拿刀自衛，並沒有殺人的犯意。因為房間狹窄，他沒有拿捏好力度，所以才失手殺人。

法官審理後，依殺人罪判處黃男有期徒刑8年，並在執行完後驅逐出境。可上訴。