金馬創投會議劇集企劃案徵件已邁入第三年，連年吸引無數海內外業界好手投件，經過激烈競爭，再度開出亮眼名單。今年最終脫穎而出的20件企劃，主題豐富、類型多元，故事精采新穎。

包括金馬影后賈靜雯跨刀製作的《新娘鎮》，大膽挑戰反烏托邦設定；《孤味》導演許承傑與製作團隊再度合作《如果思念可以燃燒》見證動人親情；由《做工的人》林昱伶製作、李中導演的《死轉手》奠基於真實報導，描繪毒梟與港邊少年墮入的失控慾望；《男兒王》導演王國燊製作、練建宏導演的《我覺得我不知道》，改編少女越洋尋找印尼保姆真人真事；崔嘉曦與崔嘉朗兄弟的《下午茶之狂想曲》，則以動畫幽默呈現香港茶餐廳百態。

多件作品改編自精采文本。其中《紅衣小女孩》金牌團隊取材同名漫畫《引路人》，翻演台版靈界使者；李烈、黃江豐製作《長壽街的猴囝仔》改編PTT Marvel版熱門連載，重現80年代小鎮男孩的靈異探險；《火神的眼淚》製作李志薔與導演蔡銀娟再度合作職人劇，推出《急診室的奇蹟》；莊景燊導演的《市長選殭屍》，搬演殭屍病毒肆虐下的政治大亂鬥；出自金馬電影學院的錢檸、李怡慧、馬慧妍等多位新銳，將攜手編導《暗黑童話》。

其中也不乏懸疑推理、犯罪驚悚類型的作品。《幸福路上》導演宋欣穎以《偵字1992號》穿越時空破解疑案；《浮士德遊戲》團隊的《貪婪演算法》取材台灣史上最完美的金庫竊盜案；資深製片彭綺華以《13》跨足法醫科幻；龍男以撒克凡亞思與金鐘編劇陳南宏製作《六號公寓》深掘慾望與人性；鄭雅之編導《塑膠花》上演亡命鴛鴦公路逃亡。

不少作品以刻劃女性細膩情感為號召。像是《緝魂》監製唐在揚讓時尚編輯勇闖《動物園》；《俗女養成記》編導嚴藝文探索《影后》的糾結幕後心境；金鐘影后王琄的《四姊妹》改編同名舞台劇，聚焦女性生命故事；高懷茹與台北電影獎最佳編劇蔡顗禾合導《失敗的金牌人生》一揭奧運金牌陳詩欣的奮鬥和創傷；新加坡導演葉佩娟則以《午夜蝴蝶》呈現70年代新加坡變性者的艱難謀生記。

為協助優秀台灣劇集企劃獲得創作資源與市場能見度，金馬創投會議與文化內容策進院持續合作，入選團隊不僅可參加11月9日由文策院舉辦的「2022 TCCF創意內容大會」Pitching提案專場，同時可申請文策院「內容開發專案計畫－前期開發支持」及「國際合作投資專案計畫」兩方案，凡符合資格者，即可獲得最高新台幣200萬開發支持，與最高美金30萬製作投資。

2022金馬創投會議將於11月15日至17日於台北盛大舉行，得獎名單17日於閉幕典禮公布。