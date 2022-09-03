59歲本土劇男星王豪（本名王國峰），是台劇資深綠葉，因常演出反派角色，也是八點檔反派專業戶，《台灣霹靂火》、《家和萬事興》、《甘味人生》等劇都能看到他的身影，不過他近年來轉戰直播帶貨，已鮮少出現在螢光幕前，他也笑稱「我退休是休而不退」，強調沒有從演藝圈退休。

已許久未拍戲的王豪，2017年轉戰直播界，在臉書直播帶貨，據《三立新聞》報導，他每場直播大約4至5小時，結束後還要善後，常常都已經半夜了，長期作息不正常，加上壓力大，導致王豪直播6年以來，瘦了至少10公斤。

而他也透露業績最好的時候，月入可以破百萬，1天平均就賣到10萬，不過近年來生意沒這麼好了，現在只能賣到1萬。王豪也表示，直播這6年來，也有戲約找上門，但他認為拍戲太累了，仍以直播事業為重。

王豪更強調自己沒有從演藝圈退休，也沒排斥拍戲，只是要演長久的，像八點檔這種就不太可能接了，但有客串機會或電影有適合的，他也都很願意接，笑稱「我退休是休而不退」。