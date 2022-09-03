駕駛在路上發現男童獨自站在馬路中央，迎面而來的小貨車先急剎，該駕駛也跟著剎車，有人則下車大吼「是誰的小孩」，家長才從對面小巷內出來找人。（翻攝自臉書「爆料公社」）

1名駕駛日前行駛在桃園觀音某路上，過程中竟發現1名男童獨自站在馬路中央，男童似乎嚇壞站直呆看，迎面而來的小貨車先急剎，該駕駛也跟著剎車，有人則下車大吼「是誰的小孩」，男童家長才從「對面小巷內」出來找人，神情毫不緊張，影片曝光網友怒罵「四線車道欸，若不小心撞到的人真的很衰」。

該網友曝光行車紀錄器，他當時與家人行駛在桃園觀音某路上，在一處4線道赫然發現1名男童竟獨自1人站在路中央，男童似乎嚇壞站直不動，身邊沒有大人，而原PO右前方的小貨車先急煞後，原PO隨後也煞車，原PO母親則趕緊下車喊「是誰的小孩」，男童家人才從對面小路出來找人，完全沒有慌張神情。

駕駛在路上發現男童獨自站在馬路中央，迎面而來的小貨車先急剎，該駕駛也跟著剎車，有人則下車大吼「是誰的小孩」，家長才從對面小巷內出來找人。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，原本以為男童的家屬只是路邊停車而疏忽，沒想到家屬竟是從對面的小路出來，他根本不知道男童是怎麼獨自過馬路、獨自出來多久時間了，所幸最後男童沒發生任何意外，他直呼「四線車道欸，若不小心撞到的人真的很衰」，怒批男童家屬真的很誇張。

其他網友留言「這如果一點死角 可能就撞上去了，而且小孩子還有暴衝的可能性」、「天哪還要遇到的是你們，平安就好」、「無言的家長，還好遇到好人」、「附近是觀音工業區車流量是很大，尤其是有很多大車，那麼小的小孩是不能離開大人視線」、「真是太誇張了，無良的家長，幸好無礙，天佑平安」、「87父母親真幸運碰到好心的版主，感謝您的善舉」。