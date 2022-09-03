三義鄉現任鄉長呂明忠以同額參選爭取連任。（謝明俊攝）

西湖鄉現任鄉長高阿賜以同額參選爭取連任。（謝明俊攝）

卓蘭鎮現任鎮長詹錦章以同額參選爭取連任。（謝明俊攝）

南庄鄉現任鄉長羅春蓮以同額參選爭取連任。（謝明俊攝）

苗栗縣2022年9合一選舉登記2日結束，共有多達6個鄉鎮市長出現同額競選的情況，是近年歷來所少見，其中更包括備受囑目的苗栗市長，確定是由現任市長邱鎮軍競選連任，提名過程最為奇特的要數泰安鄉，原本有意出馬角逐的人選最後都並未出面登記，最後只剩曾經連敗2屆的陳吉基登記，讓他有機會一圓當選鄉長的美夢。

苗栗縣9合一選舉登記至2日結束，全縣18鄉鎮市中，共有苗栗市、南庄鄉、三義鄉、卓蘭鎮、西湖鄉及泰安鄉是同額競選，是苗栗縣地方鄉鎮市基層選舉近年來，出現最多同額競選情況的一次。主要原因，與縣長之爭出現藍軍分裂有直接關係。

其中縣治所在的苗栗市，向來是兵家必爭之地，現任市長邱鎮軍第一屆任期，以府會和諧最為人所稱道，多數里長更與市公所關係融洽，地方和諧態勢非常可貴，邱鎮軍任內舉辦風箏節、苗栗（火旁）龍等活動，成功推銷苗栗，政績可觀，因此，邱鎮軍原就被看好無人出面競爭，但後來，因政壇死對頭現任苗栗市農會理事長賴桂煖，一度考慮出馬報4年前輸掉3千票之仇，使得邱鎮軍一度積極備戰，結果至2日登記結束，賴桂煖並未登記，才確定邱鎮軍同額競選態勢。

另5個同額競選的鄉鎮包括了，卓蘭鎮現任鎮長詹錦章、三義鄉現任鄉長呂明忠、西湖鄉現任鄉長高阿賜、南庄鄉現任鄉長羅春蓮以及泰安鄉國民黨籍參選人陳吉基。

其中泰安鄉提名過程最為神奇，泰安鄉現任鄉長劉美蘭因2任屆滿，轉選縣議員，原任縣議員黃月娥則有意轉換跑道參選泰安鄉長，其間，還傳出有泰安鄉代會主席簡義成也有意出馬，但在最後階段，黃月娥改變心意繼續參選縣議員 與劉美蘭競逐只有1席的山地原住民縣議員，簡義成也打了退堂鼓，留任參選鄉代表，最後才形成只有陳吉基一人登記，成為同額參選。陳吉基過去曾兩度參選泰安鄉長，都輸給劉美蘭，如今他第3度參選，幸運成為同額參選，得以一圓鄉長夢了。