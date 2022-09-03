國民黨桃園市長參選人張善政因過去農委會研究報告遭控抄襲，有媒體報導農委會已初步判定違約，更有可能被追回款項。張善政表示原本的報告就不是機密，農委會內部都可以看得到，更直呼「我做這計畫光明磊落，不擔心！」。

至於民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，她看過合約，當中寫不得抄襲瓢竊，認為宏碁公司跟計畫負責人都要負責。張善政說，先前已經講過，這個計畫是引進國外的新資訊、新資料，讓國內的農業單位可以消化吸收，這不叫抄襲，跟合約上講的抄襲是完全是兩回事。