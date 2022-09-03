中央災害應變中心今（3）日下午4時舉行軒嵐諾颱風第5次工作會報，中央氣象局指出，軒嵐諾颱風目前以每小時15公里速度向北進行，暴風圈已進入台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅，且未來有擴大趨勢，預測今晚9時暴風圈會接觸台灣陸地，明天上午10時暴風圈脫離台灣陸地，晚間10時脫離台灣近海。

中央災害應變中心統計，目前包括基隆市、新北市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣共劃定危險區域84處，已勸導撤離1506件。迄下午3時已造成181件各項災情，其中以路樹傾倒98件最多，多數發生在雙北市，至於昨天中午新北市福和橋騎士自摔死亡，不列入颱風災情。

另已發布141條土石流潛勢溪流達黃色警戒，4處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，提供新北市、桃園市、新竹縣等縣市政府提早進行預防性疏散。新北市、桃園市、新竹縣已疏散撤離691人，共開設15處收容處所。

水電維生部分，迄目前全台曾停電1萬2247戶，經台電公司搶修，尚有台北市330戶、高雄市2718戶共3048戶待修，預計傍晚前修復。

中央災害應變中心指揮官徐國勇裁示，相關單位務必加強宣導民眾避免外出、強制勸離與開罰戲水觀浪民眾，並落實交通警戒管制、土砂災害監控及提早疏散撤離，人民的安全最重要。另搶修險作業安全、防範都會地區地下道淹水及穩定糧食供應與平抑物價，請持續督促地方政府落實執行。