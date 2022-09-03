桃園1名人妻小美（化名），發現老公和小三多次互相傳送裸露照片、性交影片等，又抓到老公和小三至少發生6次性行為，氣得和老公離婚，要求小三和老公賠償100萬元，法官認為小美和老公已於111年5月離婚，判男方和小三賠償30萬元。

據判決書指出，小美與老公於108年4月25日結婚，她在110年6月時發現老公和小三有不正常男女交往，2人常常互相傳送猥褻、性交影片、照片及文字，並至少發生6次性行為，她於111年5月經法院調解離婚，她認為老公出軌行為已經嚴重侵害她的配偶權，要求老公和小三賠償100萬元。

老公辯稱，他與小三並無發生性行為，且小三早就調職到南部任職，不可能發生6到7次性行為，且小美偷拿他的手機並將對話內容翻拍、截圖，為非法取得不能當作證據，他和小三的聊天內容僅為訴苦後戲謔之詞，並無任何出軌行徑。

小三表示，她並沒有和男方上床，小美提出的證據僅屬開玩笑，抒發心情，且小美所提供的證據無法證明她和男方發生性行為。

法官認為勘驗聊天紀錄發現，小三常常傳自己穿著裸露的私密照男方，而男方也會回傳自己生殖器的照片給小三，2人還傳送「好想把蟲蟲放進去」、「老婆嘴巴再打開一點，不然我怕我射不準喔」、「喜歡呀，想吃蟲蟲」，等性行為相關對話，故不採信2人說詞，因男方和小美已經離婚，故判小三和男方賠償小美30萬元。