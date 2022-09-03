內政部3日在華山藝文園區舉辦「2021致敬城鄉魅力大賞」頒獎典禮，基隆市榮獲5獎項肯定。近期將完工開放的新景點「基隆山海城串聯再造計畫」及基隆首座共融式安樂三期公園分別獲「競爭型」及「政策引導型」計畫優等獎；「八南社區」、「干城社區」、「仁壽社區」分別獲得社區營造型計畫特優獎、優等獎及佳作獎。

都市發展處處長徐燕興表示，近幾年積極爭取內政部「城鎮之心工程計畫」及「城鄉風貌及創生環境營造計畫」經費補助，自107年至110年，已獲補助近約5億經費。自104年以來已完成施作約108處，讓各地小而美的社區角落可以在全市遍地開花。

基隆市政府自105年起推動市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫，藉由港、城、丘格序、文化帶動城市發展及人本理念，將開放空間、人行環境、道路系統整合串連、市區與上山路徑串連形成具基隆特色的環境。

「基隆山海城串聯再造計畫」預計將於今年9月底完工，屆時特殊的豎梯造型設計，將是全台首創依山傍海的特殊建築體，也將是基隆港東岸的全新地標。

此外，基隆市社區規劃師計畫以「微笑基隆Smiling Keelung」為核心概念主軸，以居民共同改造環境作為鑰匙，打開社區想像，串聯社區空間，共創美好未來宜居的基隆，同時培力公民，拓展公民網路，讓關心在地的社區居民、年輕朋友以及專業團體得以集結共同實踐更好的生活可能。