共軍發布英文形象片 自稱PLA是愛好和平軍隊 Peace Loving Army

今天是1945年中華民國國民政府對日抗戰勝利77周年。中共解放軍推出英文形象片，在片中強調和平對於每個國家及全球的重要性，並說共軍是「為和平而戰、為人民而戰」。影片最後更將中國人民解放軍的英文簡稱PLA賦予全新的意涵—「Peace Loving Army」（愛好和平的軍隊）。

該宣傳片選取的畫面素材極豐富，包括不少來自全球各地的戰爭及示威影像、街景、不同膚色兒童畫面。當中亦包括香港的景象。

這段影片首先對世界的走向設問，「世界向何處去？和平還是戰爭？發展還是衰退？開放還是封閉？合作還是對抗？」，繼而強調和平的主題，並播放大量不同膚色兒童的照片，凸顯和平對下一代的重要性。

影片隨後強調共軍守護和平的目標，要讓戰爭遠離人類。當中出現了香港的街景。其後出現一些共軍救災和支援抗疫的畫面，以及一段歌頌共軍的英文歌曲。

影片最後強調，為和平而戰、為人民二戰，聽黨指揮，並引述習近平的話，稱「中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量」，並賦予「PLA」全新的意涵—「Peace Loving Army」（愛好和平的軍隊）。