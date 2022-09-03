中共無人機近日連續侵擾金、馬等離外島，在1日時首度遭我國守軍擊落，引起各界熱議。因此最近就有一份最新民調指出，有超過90％的民眾支持「支持軍方直接擊落大陸的無人機」，更直言「可以用其他方式擊落」，同時只有不到10％的民眾認為反對，引發討論。

《老天鵝娛樂》3天前在YouTube官方頻道以「中國大陸無人機頻繁闖入金門，你支持軍方直接擊落嗎？」為題，進行網路投票，截至今（3）日下午17時30分，一共有6萬人投票，其中有91％的民眾「支持軍方直接擊落大陸的無人機」，另有9％的民眾「反對軍方直接擊落大陸的無人機」，許多網友也在留言區紛紛表示自己的意見。

許多網友表示「我倒是覺得可以用其他方式擊落」、「如果說是軍機上面有人 會猶豫一下。但既然是無人機，而且都已經算侵門踏戶了，還不打下來真是說不過去」、「我不支持用槍擊落，但用別的方法拿下來玩很不錯」、「其實我真的覺得拿戰術彈弓擊落比較好玩」、「既然對方是低成本的無人機，那我們就要用低成本的武器擊落」、「可以拿沖天炮反擊」。