台東縣卑南鄉台9線346公里處3日發生貨車與自小客車擦撞意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉台9線346公里處3日發生貨車與自小客車擦撞意外。（台東警分局／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉台9線346公里處3日發生貨車與自小客車擦撞意外，由24歲蕭姓男子駕駛的自小客車與35歲徐姓男子駕駛載滿西瓜的貨車發生撞擊，巨大撞擊力導致小客車輪胎與車身分離，貨車則撞倒路旁3根電線桿。徐男意識清楚無生命危險，蕭男則為輕傷，台東警分局表示兩人均未飲酒，詳細肇事原因正在調查中。

台東警察分局在3日中午12時50分許，接獲民眾報案，台東縣卑南鄉台9線346公里處發生交通事故。

貨車與自小客車發生撞擊，現場無監視器，離奇的是，在撞擊力道下，蕭男駕駛自小客車輪胎竟與車身分離，徐男駕駛載滿西瓜的貨車則一路失控撞上路旁3根電線桿才停下來，電桿應聲倒地，其中1支攔腰折斷。

徐男一度受困貨車內，救護人員趕赴現場後，先幫助他脫困後，緊急送醫，經初步判斷，徐男意識清楚無生命危險，蕭男則為輕傷，經台東警分局對兩人實施酒測，發現兩人均未飲酒，詳細肇事原因正深入調查中。

台東警察分局呼籲，駕駛車輛務必隨時注意前方狀況，另在行經路口及彎道處請減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。