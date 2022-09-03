立委蔡易餘（左）、衛福部長薛瑞元（右）討論沿海偏鄉醫療資源分配。（蔡易餘提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣爭取增加偏鄉醫療資源，規畫將水上鄉劃回嘉義縣、朴子醫院開設東石分院等兩個方案，衛生福利部長薛瑞元3日到朴子醫院研商後，初步共識是水上鄉劃入嘉義縣，朴子醫院可望增加78個床位，朴醫開設東石分院從長計議。

衛福部目前將嘉義醫療區畫分為嘉義區、太保區及阿里山區，而水上鄉是列入嘉義區，嘉義縣爭取中央均衡分配沿海偏鄉醫療資源，縣長翁章梁、衛福部長薛瑞元、立委蔡易餘及朴子醫院院長賴仲亮，針對兩個方案商討。

第1案以嘉義縣市人口數來配置，將水上鄉回歸嘉義縣太保區；第2案是太保區涵蓋東石、布袋、鹿草、義竹、水上鄉，並成立朴醫東石分院，以因應未來產業園區及醫療專用區的發展。

蔡易餘指出，嘉義長庚醫院服務雲嘉南沿海及嘉義市，醫療資源過度集中，水上鄉重新劃分回嘉義縣，可以增加嘉義縣沿海獲分配的醫療資源，也希望中央支持沿海鄉鎮設置獨立醫療區，讓朴子醫院設立東石分院，透過東石鄉台61線的交通串連，讓居民有便利的醫療資源。

薛瑞元表示，水上鄉醫療區重新劃分至嘉義縣的可行性高，將協助促成，朴子醫院設東石分院的提議，須再進一步了解計畫內容及實地勘察後，再做精確評估，從長計議。

翁章梁表示，水上鄉重新納入嘉義縣之後，不會影響嘉義市的醫療資源分配，嘉義縣卻可以增加78個床位，對嘉義縣的醫療有很大幫助，而縣府與地方各界會繼續努力爭取朴醫設立東石分院。