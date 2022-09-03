屏東海生館歡慶93軍人節，一點也無違和感，因館內正好就有「鋼盔魚」（圖），遠看像極阿兵哥戴的頭盔，不少遊客應景慕名而來。（謝佳潾攝）

屏東海生館歡慶93軍人節，推限時優惠，即日起至7日軍人持證件入園只要350元，加購後場體驗行程還享有2人同行1人免費。（謝佳潾攝）

屏東海生館歡慶93軍人節，一點也無違和感，因館內正好就有「鋼盔魚」，遠看像極阿兵哥戴的頭盔，不少遊客應景慕名而來，館方趁機推限時優惠，即日起至7日軍人持軍人證入園只要350元，加購後場體驗行程還享有2人同行1人免費。

屏東海生館指出，館內有一種身穿鋼盔的生物，遠看像阿兵哥頭盔的外殼，一般俗稱「鋼盔魚」、「馬蹄蟹」，而牠就是常被遊客念錯讀音的「三棘鱟（ㄏㄡˋ）」，正式學名為Tachypleus tridentatus。

海生館解說員說，三棘鱟在4億年前就已出現在地球，當時可是連恐龍都還沒有出現，與蠍、蜘蛛和已滅絕的三葉蟲是近親，同時也因在地球上生存已久，而有「活化石」的稱號，目前主要分布在台灣離島，包含金門、澎湖沿岸等地區。

解說員說，遊客想一窺三棘鱟的生活習性，不用跑太遠，到海生館的世界水域館古生物區即可看到，牠的甲殼上有著與昆蟲一樣的複眼構造，能夠全面觀測外界動靜，甲殼下方則有6對附肢，使得牠只要一跌倒就會12腳朝天，相當可愛。

此外，三棘鱟是海洋底棲雜食性動物，必須蛻殼才能長大，像脫衣服一樣，長大的三棘鱟會從甲殼前端剝落的開口爬出，每蛻1次殼就會比原來體積長大四分之一，通常雌鱟體型比雄鱟大，最長可至60 公分。

海生館表示，三棘鱟有其萌樣、也有聯想性，牠神似鋼盔的外貌在軍人節時特別應景，因此決定趁勢推出限時優惠活動，也盼藉此讓大家更認識「鋼盔魚」，即日起至7日軍人持證件入園只要350元，加購「「魚你同行」後場體驗行程還享有2人同行1人免費，由解說員帶領遊客走入大洋池或海底隧道上方，親自餵食小魚兒。