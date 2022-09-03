烏克蘭情報機構自戰爭期間多次截獲俄軍鬧內鬨的證據，包括不想上前線送死、高層意見分歧導致軍紀渙散，以及士兵互相殘殺，得以裝傷提早返國。如今又爆出士兵黃湯下肚後上演全武行，直接掏槍射殺聯邦安全局（FSB）官員，釀成3人死亡。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)引述雅虎新聞的報導，流血衝突發生在今年6月，31歲中士蘇丁(Igor Sudin)與同袍奧布霍夫(Sergei Obukhov)結束任務後，晚間前往烏克蘭南部港城刻松市(Kherson)一間酒吧放鬆。不過酒都還沒喝完，3名俄羅斯聯邦安全局(FSB)官員突然進門，嚴厲警告他們穿上制服才能繼續待在這裡。

調查委員會的報告顯示，疑似士兵酒後失控，先是拿起AK-74步槍隨機開槍，子彈打中地板，FSB官員為了自衛試圖搶走武器，雙方扭打在地甚至開槍掃射，衝突最後導致3人喪命，包括1名士兵、2名FSB特工，其餘傷勢嚴重，目前情況未明。

另據當地居民透露，俄羅斯士兵們常聚集在此，每每喝多了情緒就變得暴躁。

英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)上週表示，戰事延宕至今，俄軍已折損達8萬名士兵；烏克蘭高階軍官則稱，俄軍士氣低落和身體疲勞的情形，都歸咎於克宮軍隊資源匱乏。