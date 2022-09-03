陳毓仁傳承陳雙全家族政治命脈，有輸不得的壓力。（張茂雄攝）

林建勳有國民黨青年軍大力支持，可吸納地方年輕選票，實力不容小覷。（張茂雄攝）

澎湖縣第一（馬公）選區的縣議員選舉，外界公認是今年底澎湖選舉中，最為激烈的戰場，已經確定有18人登記參選，應選出11席議員席次。由於現有的11席現任議員，除了陳慧玲和陳雙全之外，幾乎全部尋求連任，而陳慧玲交棒子弟兵蘇育德，陳雙全則由兒子陳毓仁傳承，外界咸認為是鐵板一塊，難以撼動。不過白沙鄉應選2席，分別由魏睿宏、宋昀芝同額競選，望安鄉也由陳佩真一人登記，形同登記即當選，三個鄉市之間成極大的反差。

國民黨在第一選區提名5人，分別是議長劉陳昭玲、呂光宇、歐中慨3位老將，還有黨部主委許國政、青世代林建勳，民進黨提名呂黃春金、蘇育德、盧長在3人，民眾黨提名前副縣長許智富，其中許國政、盧長在、許智富分別當過黨部主委等級，可謂是志在必得，林建勳有國民黨青年軍大力支持，可吸納地方年輕選票，實力不容小覷。陳毓仁傳承陳雙全家族政治命脈，有輸不得的壓力。蘇育德是陳慧玲指定接班人，同時畢業於澎湖科技大學，在綠青這塊實力堅強。

根據上一屆選票分析，目前登記的人選中，前段班有劉陳昭玲、歐中慨、陳海山、張再興、藍凱元、呂光宇、蘇陳綉色、胡松榮8人，剩下3席則由其餘幾人拚搶，因此戰況可說激烈無比，尤其幾名新人都屬於實力派的戰將，在僧多粥少的情況要擠入窄門相當困難。

不過相對馬公選區廝殺慘烈，白沙、望安都出現同額競選的情況，白沙的魏睿宏、宋昀芝皆順利接班，承接上一輩的資源在地方繼續服務；望安的陳佩真因為服務績效卓著無人挑戰；，湖西原本3名老將吳政杰、許育愷、蔡清續參選，也是準同額的態勢，但最後一刻媒體人廖璟華登記又掀波瀾。西嶼則是許月里、薛雲鴻力爭一席，七美夏晨榮、張仁和參選。