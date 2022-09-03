台中市民暨公教人員聯合婚禮3日在后里馬場花舞館舉行，有73對新人共結連理。（陳淑芬攝）

台中市民暨公教人員聯合婚禮3日在后里馬場花舞館舉行，有73對新人共結連理，市長盧秀燕到場主婚。（陳淑芬攝）

台中市民暨公教人員聯合婚禮3日在后里馬場花舞館舉行，有73對新人共結連理，市長盧秀燕到場主婚。（陳淑芬攝）

台中市民暨公教人員聯合婚禮3日在后里馬場花舞館舉行，有73對新人共結連理。（陳淑芬攝）

台中市民暨公教人員聯合婚禮3日在后里馬場花舞館舉行，有73對新人共結連理。（陳淑芬攝）

颱風軒嵐諾來勢洶洶，中市73對新人不畏風雨3日在后里馬場舉行聯合婚禮，現場打造浪漫馬車婚禮，祝福新人「馬上幸福」。市長盧秀燕擔任主婚人，提醒新人「相愛容易、相處更要經營」，未來家庭生活要「莫忘當下」，她並帶領新人們大聲宣讀結婚宣言，齊聲說出：「Yes I Do」。

台中市今年市民暨公教人員聯合婚禮3日在后里馬場花舞館舉行，雖颱風來襲，中市下午略見風勢，斷斷續續小雨，浪漫馬車婚禮未受影響，會場瀰漫悠揚薩克斯風樂音，新人服裝頗有看頭，有禮服白紗、原住民服飾、警察制服及牛仔服等，熱情親友到場見證喜氣洋洋。

盧秀燕說，雖颱風來襲，但是新人愛情熱烈、共組家庭渴望強烈，市府還是動員人力、風雨無阻來辦結婚典禮。她並以自己結婚20多年經驗說，「相愛容易、相處更要經營」，有平和、也有颱風的時候，結婚是因為很愛她、想一輩子共組家庭，而做的人生重要決定，她勉勵新人要「莫忘當下」，不管平順或困難，都要攜手同心，努力經營幸福家庭。

盧秀燕說，市府為減輕新人負擔、祝福「早生貴子」，中市過去生育津貼補助1萬元，已10年沒調整，今年起倍增為2萬元，去年結婚生1個補助1萬、今年起生1個給2萬。近年更推動公托、公幼及親子館倍增計畫，從過去的5個公托、現有24個；公幼及親子館也都倍增，不斷地提高養育環境，祝生育子女一路順遂。

民政局長吳世瑋表示，市府多方管道鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」，「公托公幼倍增」在公托增加近5倍，公幼4年擴增214班，達成率119％，讓年輕人勇敢成家，減輕年輕人成家負擔。今年截至7月，台中市累計結婚對數達9379對，結婚率為千分之3.34位居六都之首。