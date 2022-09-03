前立委郭正亮。（資料照片）

聯電前董事長曹興誠9月1日舉行記者會，宣布將與黑熊學院合作，訓練出300萬黑熊勇士和30萬保郷神射。對此，前民進黨立委郭正亮認為，「根本不可行」，訓練一名勇士只用200台幣？狙擊手訓練是很貴的，他當過奧會常委，訓練一名射擊選手，累積經費至少超過1000萬台幣！

曹興誠並介紹兩個行動計劃，一要在三年內訓練出三百萬名積極協助區域防衛的民間勇士，稱為黑熊勇士，可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。這個計劃資助六億元。

另一個計劃是盡速訓練出30萬名以上民間的神射手，稱為「保鄉神射」。曹興誠說，這個計劃需要協調軍方，警方和各個縣市政府加上民間組織合力推動。而後一計劃所需費用，如果各單位暫時預算不足，「我願意提供四億元以排除困難」，使之快速啓動。

郭正亮2日在YahooTV《風向龍鳳配》認為，根本不可行，訓練一名勇士只用200台幣？「我當過奧會常委，訓練一名射擊選手，包括心態調整、各種變數考慮，累積經費至少超過1000萬台幣」，狙擊手訓練是很貴的。另外，槍枝如何取得？跟國防部是什麼關係？完全都沒有計畫，實在是無法評論。