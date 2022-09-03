軒嵐諾颱風來勢洶洶，特殊的移動路徑被氣象達人彭啟明形容像是「伸卡球」，並說軒嵐諾開始「回春」，明日下半天有機會升級成強烈颱風，「北部幾個水庫灌飽應該沒問題」，不過隨著軒嵐諾的移動，預估明日晚間9點就有機會解除海警。

「終於走到這裡！」彭啟明在臉書上表示，入夜北部風雨會再增強一些，因為颱風軒嵐諾龜速移動，其中心目前距離東部外海約300多公里，再過幾小時後，北上暴風圈就會觸碰到新北市東北角，風雨會更加顯著。

彭啟明認為，這波降雨會對北台灣的水資源有極大的助益，「記得我周四去石門水庫，當時蓄水率才74%，目前已經超過88%」，預估北部幾個水庫「灌飽應該沒問題」，今晚至明日清晨北台灣的民眾建議減少外出。

而今（3）日傍晚彭啟明也在臉書直播表示，中颱軒嵐諾仍在發展當中，目前距離花蓮320公里，「持續搖擺當中」，沒有預期發展的快速，預估今日6點暴風圈擦邊東北角，最快明日下半天才會再度升級成強烈颱風。而隨著軒嵐諾的移動，北台灣的降雨明日午後逐漸減緩，明日晚間9點有機會解除海警。

彭啟明形容，軒嵐諾如「伸卡球」，生成後先往西邊走，但受到南方熱帶性低壓牽扯，其走向偏南，又因北邊乾空氣影響，一度以為其結構要散掉了，不過今日結構又再次「回春」，預計朝日韓方面前進時會變得更強。