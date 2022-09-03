颱風軒嵐諾來襲，桃園市長鄭文燦3日主持消防局防災中心二級開設會議，他指示，土石流等高風險保全戶盡快完成預防性撤離。易淹水地區也要掌握，進行交通管制。預估桃園3日晚間到4日中午雨比較大，也請所有單位、市民小心防颱。

會議中，氣象公司分析，因颱風外圍環流降雨、強風狀況明顯，桃園市楊梅、台地會有大雨以上雨勢，復興區可達豪雨。另中央大學報告，復興區若日雨量超過300毫米就是警戒值，預估復興3日為300至450毫米。易成孤島地區包含約3051人受影響。中大建議，配合必要預防性撤離，風力不小，小心樹木倒塌、電纜線掉落。

消防局也建議，蘆竹海湖地區、大園竹圍漁港、觀音濱海遊憩區、新屋永安漁港及復興山區等地區為管制區，請海巡及警察單位協助勸離觀浪民眾及登山客，以保護市民安全。警察局則是配合勸離危險區域民眾，並加強收容避難所周邊安全維護，協助執行預防性撤離。

水務局則在桃園區茄苳路91巷口，中壢區吉林三路、崁頂路1507巷，龜山區文明路及文化一路、公滯一、公滯四，八德區忠義街177號，觀音區觀音出海口預布抽水機。

鄭文燦也指示，高風險地區3日下午完成預防性撤離，大溪區公所針對崁津部落視情況決定是否撤離。他也說，二級開設期間，會有人員留守，隨時有情況要掌握，預計3日晚間到4日中午風、雨比較大，請各單位、市民注意。