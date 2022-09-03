無黨埤頭鄉長杜懿彩拚連任，沒有競爭對手。（杜懿彩提供／吳敏菁彰化傳真）

無黨秀水鄉長林英嘉拚連任，沒有競爭對手。（林英嘉提供／吳敏菁彰化傳真）

無黨竹塘鄉長蔡碩任拚連任，沒有競爭對手。（蔡碩任提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣26鄉鎮市長選舉，共65位登記，其中秀水鄉長林英嘉、二林鎮長蔡詩傑、埤頭鎮長杜懿采、竹塘鄉長蔡碩任都是無黨拚連任，卻也是最「涼勢」，藍、綠都沒有推出競爭對手，「躺著選都贏」，最特別也最激烈則是伸港鄉，登記多達6人，竟全都以無黨參選。

彰化縣26鄉鎮市長這屆國民黨10人、民進黨7人，其中9席無黨，年底選舉，和美、大村、永靖、社頭、芳苑和埔心等2屆將滿，伸港和大城鄉長則是代理鄉長，均面臨重新洗牌，競爭別激烈。

新局競爭不再話下，民進黨提名彰化市林世賢、國民黨提名員林市長游振雄要拚連任，也分別面臨詭譎戰局和強勁對手，戰得辛苦；相當地，無黨要拚連任則輕鬆許多了。

秀水鄉長林英嘉，這屆在藍、綠和無黨，4人激烈競爭下勝出，歷經4年用心經營，推廣鄉內農特產等，再爭取連任已沒有對手。

二林鎮長蔡詩傑這屆從二林鎮農會總幹事轉戰，3名無黨競爭中，票數一騎絕塵的勝出，再拚連任，已無人出馬挑戰。

竹塘鄉長蔡碩任這屆以5019票贏了民進黨提名林俊熙4475票，差距並算太，但近4年執政，已打穩基礎，爭取連任被看好。

埤頭鄉長杜懿彩在這屆4人競逐中，票數表現已特別出彩，加上執政給力，得以輕鬆拚連任。另外，無黨埔鹽鄉長許文萍拚連任也相當被看好，雖還有李廣瑾無黨參選，一般認為其是志在參選。

最特別是伸港鄉，原鄉長連環爆貪汙案被解職，民進黨看好機會，卻推不出人選；國民黨也有苦難言，曾煥彰的兒子、擔任彰化縣政府祕書曾國貴，議員柯振杯兒子柯承翰、現任伸港鄉民代表，代表陳聿琦和黃素月都要選，擺不平只好開放，4人最後乾脆都以無黨參選。

加上無黨縣議員林宗翰服務處執行長黃永欽，民進黨重點支持無黨參選而停職的中市警官姚富川等，多達6人清一色都採無黨登記。