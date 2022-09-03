民進黨提名苗栗縣長參選人徐定，赴斗煥坪苗栗後備指揮部訓練中心勞軍。（徐定禎競提供／謝明俊苗栗傳真）

93軍人節恰巧軒嵐諾颱風襲台，民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎偕同頭份市長羅雪珠，赴斗煥坪苗栗後備指揮部訓練中心勞軍，徐定禎特別感謝過去每逢颱風侵襲，國軍就需要嚴陣以待，協助排水、防洪、救災等工作，藉著軍人節這天，向所有的國軍弟兄姊妹致謝，國軍辛苦了！

徐定禎表示，93軍人節剛好強颱侵襲，全台刮風下雨，特別是苗栗每逢暴雨就容易造成淹水等災情，過去常常需要國軍弟兄姊妹的幫忙，協助防汛工作，鄉親也對國軍十分感念。

徐定禎指出，近2年因為疫情爆發，國軍經常要支援深入各地協助消毒防疫，只要第一線有需求，國軍從來沒有缺席過。甚至近年來台海局勢緊張，國軍不論是驅離繞台共機，或者擊落入侵金門軍營的無人機，面對威脅國軍毫不退縮，時時刻刻維護台灣安全，讓國人安心、社會穩定。

從疫情、防災、國安，處處都能看到國軍弟兄姊妹的身影，徐定禎再次向國軍表達感謝，謝謝所有弟兄姊妹，台灣有您們真好！