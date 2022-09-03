李貞賢幾乎不用替身挑戰高難度動作戲。（車庫娛樂提供）

陳瑞演幾乎以素顏的狀態出現在片中。（車庫娛樂提供）

韓國犯罪動作片《界限》由《屍速列車：感染半島》李貞賢主演，改編自日本已故暢銷作家野澤尚經典原作小說，故事敘述在一起兒童連續誘拐案中，刑警素恩（李貞賢 飾）偽裝成被害者母親辦案，沒想到卻在過程中接到一通奇怪的電話，讓她身陷最殘酷的危機。李貞賢在片中飾演富有母愛的母親「素恩」，同時也是名警察；文晶熙則飾演表面上是名溫柔的健康中心老師「惠珍」，私下其實是罪大惡極的歹徒；陳瑞演詮釋孩子被綁架的母親「妍珠」，將不顧一切努力拯救自己的女兒。

3人充滿爆發力的演技下，讓觀眾完全投入其中，令人彷彿也身處史上最凶惡的綁架案現場，而該片除了以立體的角色、出乎意料的故事發展、細膩的敘述方式，給予觀眾觀影樂趣的同時，也兼具了以兒童為對象犯罪的議題之訊息。其中，綁匪還改變了綁架目標，令人完全無法掉以輕心，在追擊犯人的過程中，故事情節反轉再反轉，直到最後才能看到事情的真相，被盛讚是韓國女版《即刻救援》，「少女時代」成員秀英看完後也讚嘆：「動作場面和故事情節非常逼真寫實，非常適合在夏天時觀賞消暑！」

據悉韓國一年的兒童失蹤報案數高達2萬件，其中失蹤1年以上的兒童更多達800多人，因此韓國觀眾都被片中努力尋找孩子的母親，那真切、充滿迫切感的模樣所打動，深感共鳴。韓國兒童權利保障院表示，片中蘊含警告以兒童為犯罪對象的嫌犯，以及努力尋找失蹤兒童的重要社會訊息，因此便請在電影中飾演奮不顧身尋找孩子角色的李貞賢擔任「失蹤兒童預防宣傳大使」，李貞賢表示：「希望大家能多多關心尋找失蹤兒童的議題，我也會善盡失蹤兒童預防宣傳大使的職責！」

《界限》是李貞賢繼《屍速列車：感染半島》後，暌違2年的作品，片中幾乎不用替身挑戰危險的槍戰戲、飛車追逐場面，以及高難度動作戲，她表示：「我們電影中的角色們則是因母愛而採取行動，必須找到自己的孩子。拍攝過程中，因為太投入角色了，所以也不知道自己受傷了，下戲後才發現身上出現很多挫傷、瘀青、抓傷等，但覺得一切都很值得。」還透露在山上和歹徒搏鬥的那場戲，大概拍了3天，「拍攝過程中不斷向導演確認動作戲的畫面是否沒問題，一起參演的演員們演技都很精湛，所以對戲時馬上就有了默契。在電影開拍前進行基本的體能訓練，雖然很辛苦，但過程滿樂在其中的！」

李貞賢在2019年結婚，並於今年4月迎接女兒的誕生，該片是她在產子前的作品，李貞賢表示：「當時一邊想像若真的發生這樣的事，孩子母親們會多麼地悲傷。而現在成為母親的我，光想到就會覺得很心痛，若自己的孩子遭遇這種事，我應該會瘋掉。我相信所有母親看完，一定也會有跟我一樣的感受。」而近期李貞賢的摯友孫藝真也傳出懷孕的喜訊，對於是否有給好友建議，李貞賢表示：「我只有跟她說要好好吃飯，她原本就是無所不能的朋友，我沒有什麼能給她建議的，只覺得飲食是最重要的。」

另外，在韓劇《One the Woman雙重人生》中展現心狠手辣演技的陳瑞演，這次在電影中則飾演女兒遭綁架的母親「妍珠」，她為了呈現角色心力交瘁的模樣，也在外型上費盡苦心，陳瑞演表示：「演員們最希望的莫過於能看起來就像所飾的角色一樣，在這部作品中，我們都不希望自己看起來是漂亮的。『妍珠』雖然有個人人稱羨的家庭，但在孩子消失後不能像過去一樣看起來過得很富足，因此在拍攝時期，我幾乎不碰任何食物和水，而且也幾乎以素顏的狀態出現在畫面中。」《界限》在台熱映中。