高雄市立社會教育館「機器霸王龍DIY」親子活動3日爆場，手創藝術達人藍坤慶教大小朋友們創作霸氣又能遙控操弄的恐龍，讓原本平凡無奇的木塊變成漂亮的工藝品，場面熱鬧滾滾。

主辦單位社教館為讓小朋友們認識交通安全，特別於開場時向親子們宣導：「走行人穿越道，安全才可靠」、「車輛慢、看、停；行人停、看、聽」、「無號誌路口，“停讓”標誌要遵守」、「閃黃燈，要減速；閃紅燈，要停車」、「支道車要讓幹道車先行」。深入淺出的宣導方式令人印象深刻且易懂

藍坤慶表示，造型木板能創作出各式各樣的人物與動物，製作過程可以培養小朋友的邏輯與空間概念，透過組合的方式能訓練孩童手腦靈活度及細心度，大小朋友合作更可拉近親子間的距離，適合親子共同創作。

DIY主要運用工具美工刀、螺絲、螺絲起子、電動馬達、遙控器、彩色筆等器具，已先運用電腦繪圖，在木板上畫出霸王龍的頭、手、腳、主軀幹、尾巴等，再用雷射點擊木板上的圖片，再直接將霸王龍各部位取下。接著，搭載類似齒輪連動的方式，使用螺絲將恐龍的頭、手、腳、主軀幹、尾巴組合在一起，讓它成為一隻3D立體霸王龍。最後在它的身上安裝電動馬達，透過遙控器的操作，就可讓機器霸王龍身體的各部位同時動起來。

社教館表示，DIY活動可以讓小朋友們發揮巧思，盡情展現創意，且能訓練兒童手工藝方面的創作能力，可使參與者手腦更靈敏，還能拉近親子之間的距離，為彼此留下美好的回憶，為忙碌的資訊時代營造優質的互動環境。