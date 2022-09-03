提摩西（左）與女主角泰勒羅素在紅毯上爭奇鬥豔。（摘自提摩西IG）

提摩西對粉絲的要求來者不拒相當寵粉，白皙美背令人難以移開目光。（摘自提摩西IG）

被喻為盛世美顏的26歲美國男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），以浪漫恐怖片《骨肉的總和》（《Bones ＆ All》）參加威尼斯影展首映會。紅毯上，提摩西身穿大紅色亮面材質掛脖無袖裝扮，露出堅實的手臂肌肉，一轉身，後背全空，白皙美背見客，性感指數輾壓眾女星，加上緊身褲裝突顯翹臀，無疑是紅毯「最辣」男星，成為鎂光燈焦點。

提摩西人氣超高，在前往電影首映會場時，周圍擠滿大批粉絲試圖遞給他禮物卡片，並要求簽名，他也相當親民，幾乎來者不拒，直接隔著門與粉絲拍照，寵粉無極限，現場尖叫聲不斷。

繼去年的科幻電影《沙丘》之後，提摩西帶著新作重返水都威尼斯，該片由盧卡格達戈尼諾執導，也是2人繼《以你的名字呼喚我》（2017）之後再度合作。提摩西與女主角泰勒羅素（Taylor Russell）在片中飾演一對食人族情侶，並在美國各地進行公路旅行尋找下手目標，電影放映後獲得10分鐘的起立鼓掌，甚至延遲到下一部電影的放映，口碑爆棚。