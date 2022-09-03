2022台北3C電器空調電腦電玩影音大展2日舉行開幕儀式，總統蔡英文、台北市長參選人無黨籍的黃珊珊、國民黨蔣萬安、民進黨陳時中皆受邀出席。蔡總統和陳時中尚未離開會場時，黃珊珊已抵達準備聯訪，卻被幕僚帶進一旁的貴賓休息室，蔡總統離場時，有媒體告知她，「總統，黃珊珊在那邊，要打招呼嗎？」蔡則反問「黃珊珊在哪？」。黃珊珊被問到此事則表示，她去洗手間。中正萬華區台北市議員參選人吳怡萱則透露，黃珊珊那天去洗手間時，她剛好也在場。

主持人王淺秋3日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡總統到3C一個活動現場，本來國民黨台北市長參選人蔣萬安也在，避開同台合理，蔡總統特別問「黃珊珊在哪？」 黃珊珊說，她剛好去洗手間， 王淺秋質疑，蔡總統才來現場這麼一點時間，有這麼巧？ 過去蔡英文曾和黃珊珊同台，拉她的手幫她造勢，如今黃珊珊是怕淺藍的票跑掉嗎？趕去上廁所的原因 ，是不敢跟蔡英文同台了嗎？

當時在現場的吳怡萱則透露，黃珊珊那天去上廁所，她剛好也在場，黃珊珊當時下車的門口，有一個休息室是有廁所的，蔡總統出來時，黃珊珊剛好去上廁所了，真的蠻巧的。王淺秋問 ，沒有人告訴黃珊珊總統來了嗎 ？吳怡萱回應說，「她(黃珊珊)真的沒有故意這件事情」。

PTT八卦板網友紛紛表示，「我覺得小英總統可能很欣賞黃珊珊」、「她們兩個關係應該不差吧」「技術性閃？」、「珊珊來遲啊！」、「一次押兩個寶，勝算大一倍？」、 「不可能...起初綠媒拉抬33就是想讓陳時中比較好選，哪知人算不如天算」。