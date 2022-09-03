台南1名網友日前在草皮發現1根黑白相間的長形物體，乍看像是雨傘節，近看原來是甘蔗，他笑說「台南雨傘節…去皮之後可以取出『糖粉』」；其他網友說「這隻有僵直性脊椎炎」、「這很毒喔，要小心，被咬到會蛀牙」；而這類紫黑色外觀的甘蔗被稱做黑皮蔗，甜度雖不及綠色的竹蔗，但肉和汁水較豐富，價格也便宜。

該網友在臉書「爆廢公社二館」分享1張照片，一處地面草皮上有「1條」黑白相間的長條狀東西，遠看就像是1條雨傘節，殊不知竟然是「1根」甘蔗，原PO發文笑說「台南雨傘節，生長在雨林、草叢之中，毒性猛烈，去皮之後可以取出『糖粉』」。

1名網友在草皮發現1根黑白相間的長形物體，乍看像是雨傘節，近看原來是甘蔗，他笑說「台南雨傘節…去皮之後可以取出『糖粉』」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友留言「這隻有僵直性脊椎炎」、「我書讀的不多，不要騙我，那明明就是脆笛酥」、「很明顯他中了毒，才會這麼僵直」、「看起來好好吃，好像甘蔗」、「拜託，這雨傘節我都拿來生啃」、「太麻煩了，拿根棍子騎車就有棉花糖可以吃了」、「這很毒喔，要小心，被咬到會蛀牙」、「我都去頭去尾皮扒掉！然後生啃，咬不爛的部份吐掉」、「這隻應該是生病了，才躺在草地上面，正常應該是會群聚站在草地上，這種特有種是群眾動物」。

其實甘蔗有分為紫黑色與青綠色的，前者俗稱為黑皮蔗，直徑通常較粗，節點比較稠密，因此吃起來較辛苦；反之另一個就是大眾常吃的甘蔗，俗稱竹蔗，吃起來較細、節點非常稀疏，且含糖量要遠大黑皮蔗，不過黑皮蔗肉和汁水較豐富，吃起來不會像竹蔗那樣會扎嘴巴，價格也較便宜。